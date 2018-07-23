Крымские виноделы готовы поставить в Китай сто тысяч бутылок

Симферополь, 23 июля. Крымские виноделы готовы поставить в Китай крупную партию в 100 тысяч бутылок, заявила представитель межрегиональной общественной организации малого и среднего предпринимательства «Новая Формация» Галина Фомина.

Председатель Китайско-российского центра по филантропии и культурному обмену Тяньфу Фу Лей​​​ посетил Крым, где обсудил сотрудничество в сферах экономики, торговли и культуры.

«В их числе организация поставок крымского вина в Китай – провинцию Сычуань, — рассказала Фомина, — а также возможность инвестирование в сельское хозяйство полуострова».

Отмечается, что стороны обсуждали крупную поставку — в 100 тысяч бутылок крымского вина. Китайский гость лично познакомился с производством, посетив винодельческое предприятие «Дионис». Фу Лей также намерен 24 июля отправиться на Евпаторийский завод классических вин. Продукция крымских виноделов гостю понравилась.