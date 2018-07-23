Меню
Общество
Звезда «Уральских пельменей» подала документы на выборы в гордуму Екатеринбурга
Новости Сирии
МИД РФ о побеге «Белых касок» из Сирии: Наглядно показали, чьи приказы отрабатывали
Следующая новость
Загрузка...

    Звезда «Уральских пельменей» подала документы на выборы в гордуму Екатеринбурга

    56

    Звезда «Уральских пельменей» подала документы на выборы в гордуму Екатеринбурга

    Екатеринбург, 23 июля. Звезда «Уральских пельменей» Юлия Михалкова подала документы в избирательную комиссию Екатеринбурга для участия в выборах в городскую думу.

    Михалкова подала документы как самовыдвиженец. Она будет бороться за мандат по девятому округу. Теперь актрисе «Уральских пельменей» предстоит собрать 300 подписей в свою поддержку до 25 июля.

    По информации Ura.ru, эксперты высоко оценивают шансы актрисы. Свердловский политтехнолог Александр Пирогов отметил, что образы представителей шоу-бизнеса отличаются от образов политиков, и они могут получить поддержку от людей, которые обычно не интересуются политикой.

    Актриса же считает, что городу нужна новая жизнь с неравнодушной Думой, и именно поэтому она собирается участвовать в выборах.

    «Учитывая мою известность, активную жизненную позицию, большой круг общения на разных уровнях, я смогу быть очень полезной своему любимому городу», — заявила Михалкова. 

    Автор: Дарья Смолина
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.