Звезда «Уральских пельменей» подала документы на выборы в гордуму Екатеринбурга
Екатеринбург, 23 июля. Звезда «Уральских пельменей» Юлия Михалкова подала документы в избирательную комиссию Екатеринбурга для участия в выборах в городскую думу.
Михалкова подала документы как самовыдвиженец. Она будет бороться за мандат по девятому округу. Теперь актрисе «Уральских пельменей» предстоит собрать 300 подписей в свою поддержку до 25 июля.
По информации Ura.ru, эксперты высоко оценивают шансы актрисы. Свердловский политтехнолог Александр Пирогов отметил, что образы представителей шоу-бизнеса отличаются от образов политиков, и они могут получить поддержку от людей, которые обычно не интересуются политикой.
Актриса же считает, что городу нужна новая жизнь с неравнодушной Думой, и именно поэтому она собирается участвовать в выборах.
«Учитывая мою известность, активную жизненную позицию, большой круг общения на разных уровнях, я смогу быть очень полезной своему любимому городу», — заявила Михалкова.