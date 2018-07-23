Звезда «Уральских пельменей» подала документы на выборы в гордуму Екатеринбурга

Екатеринбург, 23 июля. Звезда «Уральских пельменей» Юлия Михалкова подала документы в избирательную комиссию Екатеринбурга для участия в выборах в городскую думу.

Михалкова подала документы как самовыдвиженец. Она будет бороться за мандат по девятому округу. Теперь актрисе «Уральских пельменей» предстоит собрать 300 подписей в свою поддержку до 25 июля.

По информации Ura.ru, эксперты высоко оценивают шансы актрисы. Свердловский политтехнолог Александр Пирогов отметил, что образы представителей шоу-бизнеса отличаются от образов политиков, и они могут получить поддержку от людей, которые обычно не интересуются политикой.

Актриса же считает, что городу нужна новая жизнь с неравнодушной Думой, и именно поэтому она собирается участвовать в выборах.