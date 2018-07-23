В Киеве рассказали, как Россия может спровоцировать крах украинской промышленности

Киев, 23 июля. Остановка поставок коксующегося угля из России обернется крахом всей украинской промышленности. Такое мнение высказал в понедельник украинский эксперт по энергетике Валентин Землянский, выступая в эфире телеканала Newsone.

По его словам, любое ограничение по поставке энергоносителей, будь то топливо для атомных электростанций или нефтепродукты, является критичным для Украины. Но уголь тут играет ключевую роль, поскольку на нем работает подавляющее большинство промышленных предприятий.

«Если эти поставки будут остановлены, то можно попрощаться с важнейшей статьей экспортной выручки. Это будет очень критично для ситуации в стране», — отметил Землянский.

Кроме того, эксперт подчеркнул, что прекращение поставок угля может привести к социальным потрясениям в юго-восточных регионах, где сосредоточена украинская металлургическая промышленность. Речь, в частности, идет о Запорожской, Днепропетровской областях и Мариуполе.