Гройсман рассказал о договоренностях Украины и США по «Северному потоку — 2»

Киев, 23 июля. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что Киев и Вашингтон намерены помешать строительству российского газопровода «Северный поток — 2». Об этом глава украинского правительства заявил по итогам встречи с заместителем госсекретаря США по вопросам энергетических ресурсов Фрэнсисом Фенноном.

«Украина и США едины в своей позиции по противодействию реализации российского проекта «Северный поток — 2», — заявил Гройсман.

В свою очередь Феннон отметил, что Киев может рассчитывать на «полную поддержку» США в вопросах «диверсификации поставок энергоносителей в Евросоюз».

Стоит отметить, что власти США неоднократно заявляли, что выступают против строительства газопровода «Северный поток — 2». При этом президент США Дональд Трамп раскритиковал страны НАТО, которые одобрили строительство «Северного потока — 2», а также заявил, что Германия полностью контролируется Россией через поставки газа, передает «Ридус».