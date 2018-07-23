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Гройсман рассказал о договоренностях Украины и США по «Северному потоку — 2»
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    Гройсман рассказал о договоренностях Украины и США по «Северному потоку — 2»

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    Гройсман заявил, что США поддерживают Киев в вопросе «Северного потока — 2»

    Киев, 23 июля. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что Киев и Вашингтон намерены помешать строительству российского газопровода «Северный поток — 2». Об этом глава украинского правительства заявил по итогам встречи с заместителем госсекретаря США по вопросам энергетических ресурсов Фрэнсисом Фенноном.

    «Украина и США едины в своей позиции по противодействию реализации российского проекта «Северный поток — 2», — заявил Гройсман.

    В свою очередь Феннон отметил, что Киев может рассчитывать на «полную поддержку» США в вопросах «диверсификации поставок энергоносителей в Евросоюз».

    Стоит отметить, что власти США неоднократно заявляли, что выступают против строительства газопровода «Северный поток — 2». При этом президент США Дональд Трамп раскритиковал страны НАТО, которые одобрили строительство «Северного потока — 2», а также заявил, что Германия полностью контролируется Россией через поставки газа, передает «Ридус».

    Автор: Артем Никулин
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