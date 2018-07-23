Донбасс возвращается к фазе горячего противостояния: поведение Киева в Минске возмутило даже ОБСЕ

На последней встрече в Минске представители ДНР и ЛНР предложили украинской стороне новый контроль над перемирием, который ранее уже предлагали международные миссии. Украинская сторона саботировала это предложение. Исполняющий обязанности министра иностранных дел Луганской народной республики Владислав Дейнего рассказал, почему так произошло.

«Собственно говоря, нового там ничего нет, это вещи очевидные для всех, кто хоть как-то пытался ознакомиться с ситуацией в Донбассе. Любые действия будут продолжаться до тех пор, пока они будут оставаться безнаказанными. Поэтому нужно предусмотреть ответственность. Это основной ключ этих предложений, который прозвучал от нас в Минске», — рассказал Владислав Дейнего.

Он отметил, что формулировали эти предложения представители ОБСЕ.

«Мы несколько шире рассмотрели эту ситуацию, более серьезные меры хотели предложить, но решили опереться на то, что требует ОБСЕ. Господин Эртурул Апакан, это глава ОБСЕ на Украине и он же — координатор рабочей подгруппы по вопросам безопасности, выдвинул ряд тезисов, которые позволяют эффективно обеспечить соблюдение режима прекращения огня. Мы решили остановиться на его предложениях, поддержали их и сейчас настаиваем, чтобы изложить их на бумаге и подписать сторонами», — объяснил и. о. главы МИД ЛНР.

Он уверен, что Украина не хочет брать на себя ответственность, поэтому отвергает предложения ДНР и ЛНР. Ведь в них предусматриваются реальные последствия для тех, кто нарушает режим прекращения огня. При этом аргументации отказа со стороны Украины не последовало.

«Там идет просто запал, они переходят на лозунги, начинают говорить шаблонными фразами, потом переходят на прямые личные оскорбления и т. д. То есть пытаются ситуацию дестабилизировать, вывести ее из русла диалога. ОБСЕ пытается возражать. С их стороны были серьезные замечания в адрес официальных представителей Украины на этой рабочей группе. Эти замечания господин Апакан изложил на заседании контактной группы. Это новое, что произошло», — продолжил Владислав Дейнего.

Он подчеркнул, что глава ОБСЕ на Украине впервые говорил о некорректном поведении сторон, при этом давая понять, что представители ЛНР и ДНР вели себя сдержанно, а другие представители допускали оскорбления. Понятно, что речь шла именно об украинской стороне.

Отвечая на вопрос, почему Запад, предлагая новые методы контроля, не может заставить Украину их принять, Дейнего отметил, что нет механизма, который предусматривал бы ответственность за это нарушение.

«Этот механизм не предусмотрен ни одним из документов. Если мы посмотрим подписанные минские соглашения, они не предусматривают никакого варианта воздействия на тех, кто уклоняется от выполнения своих обязательств. Есть «нормандский формат», который заявил себя как надзорный орган над этим процессом, но они считают, что для них достаточно просто наблюдать и констатировать, есть движение вперед или нет его, есть откат назад и т. д.», — заметил и. о. министра иностранных дел ЛНР.

Он подчеркнул, что сейчас Запад не рассматривает формулу Штайнмайера.

«Они говорят, что она находится в странном состоянии, и Украина пытается полностью заблокировать рассмотрение этой формулы. А на самом деле, без политической поддержки этой формулы сдвинуться вперед практически невозможно. У нас было несколько этапов, когда мы достигали достаточно серьезных положительных шагов в сфере безопасности. Рабочая группа по безопасности давала серьезные результаты, но в итоге заканчивалось тем, что те достижения, которые удавалось получить в ходе реализации минских договоренностей, мы потом теряли из-за того, что не было политического закрепления достигнутых результатов», — сказал Дейнего.

В качестве примера он привел перемирие 2015 года, которое было объявлено перед началом учебного года.