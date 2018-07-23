ЛНР заявила о готовности защитить украинцев от «религиозного геноцида»

Луганск, 23 июля. Власти Украины пытаются разжечь в стране настоящую религиозную войну. С таким заявлением в понедельник выступил глава ЛНР Леонид Пасечник, комментируя попытку Киева создать поместную автокефальную церковь.

«Марионеточный киевский режим, развязавший после государственного переворота братоубийственную войну в Донбассе, бросил все силы, чтобы на всей территории Украины развязать еще одну войну — на религиозной почве», — отметил он.

По словам чиновника, если это все же произойдет, ЛНР готова прийти на помощь единоверцам и защитить их от «религиозного геноцида».

Напомним, что ранее президент Украины Петр Порошенко заявил о намерении обратиться к вселенскому патриархату с просьбой дать разрешение на создание независимой автокефальной церкви. На сегодняшний день на Украине действует официальная Украинская православная церковь, которая относится в Московскому патриархату, и непризнанная Украинская православная церковь Киевского патриархата.