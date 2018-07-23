ВГТРК открыла новый филиал в Симферополе

Симферополь, 23 июля. Филиал Всероссийского государственного телевизионного и радиовещательной компании — ГТРК «Таврида» — открылся в Симферополе в понедельник, 23 июля. Об этом сообщает пресс-служба ВГТРК.

«Сегодня в Симферополе открыли ГТРК «Таврида» — филиал Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании», — говорится в сообщении.

Глава Крыма Сергей Аксенов принял участие в открытии ГТРК «Таврида». Он вместе с генеральным директором ВГТРК Олегом Добродеевым осмотрел студийный блок, студии видеозаписи и видеомонтажа, а после они посмотрели прямой эфир регионального выпуска новостей, сообщает пресс-служба правительства Крыма.

«Новости, которые сейчас выдаются, являются продуктом высокого качества, представляемого в федеральном информационном поле», — отметил Аксенов.

Также Аксенов, написав пост на своей странице в социальной сети Facebook, поблагодарил коллектив ВГТРК за огромный вклад в информационное освещение событий в Крыму. Также он пожелал коллективу ГТРК «Таврида» успехов и интересных событий.