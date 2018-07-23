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Google-переводчик научился предсказывать конец света
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    Google-переводчик научился предсказывать конец света

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    Google-переводчик научился предсказывать конец света

    Москва, 23 июля. Необычный баг выявили интернет-пользователи в переводчике Google. Как сообщает Motherboard, сервис начнет цитировать Библию и напоминать о конце света в случае, если ввести в строку перевода определенный набор слов.

    Так,  если 19 раз ввести в поле для перевода слово dog и попросить перевести его с маори, то Google Translate процитирует выдержку из Библии, которая посвящена концу света. Появление подобных «пророчеств» происходит в том случае, если 25 раз подряд ввести в поле сервиса сочетание букв ag.

    Не исключено, что заставить переводчик выдавать странные ответы на некоторые запросы могли сами пользователи, воспользовавшиеся кнопкой «Предложить исправление».

    Напомним, ранее сообщалось, что в настоящее время крупнейшие интернет-корпорации Facebook, Twitter, Google и Microsoft работают над общим проектом, который упростит пользователям вход в Сеть.

    Автор: Тимур Румянцев
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