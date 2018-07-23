«Правый сектор» отказался выполнять приказы Киева и покидать Донбасс

Киев, 23 июня. Добровольческий батальон запрещенной в РФ экстремистской организации «Правый сектор»1 отказалась покидать Донбасс. По словам командира ДУКа Андрея Стемпицкого, они не оставят зону АТО, пока не отвоюют территории ДНР и ЛНР, и Крым.

С таким заявлением «правосеки» выступили в ответ на слова слова командующего ООС (операции объединенных сил в Донбассе. — Прим. ФАН) Сергея Наева о невозможности пребывания добровольцев в зоне вооруженного конфликта на юго-востоке страны. В настоящее время, по данным штаба ООС, в ряды ВСУ перешли уже три десятка добровольцев, воевавших в составе ДУК.

Стемпицкий подчеркнул, что «Правый сектор» готов помогать ВСУ.

«Мы всегда готовы усилить любую бригаду и любой участок фронта, где мы нужны», — заверил он в интервью местным СМИ.

Напомним, о своей независимости Донецкая и Луганская народные республики заявили после госпереворота на Украине в 2014 году. Тогда киевские власти начали проводить в регионе так называемую антитеррористическую операцию. Ей на смену пришла операция объединенных сил в Донбассе.

Крым присоединился к России в марте 2014 года после референдума, по итогам которого абсолютное большинство крымчан заявили о нежелании оставаться в составе Украины, однако Киев не признает результаты плебисцита и не оставляет свои претензии на полуостров.

1 Организация запрещена на территории РФ.