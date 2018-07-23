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Юноша утонул во время квеста в Нальчике
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    Юноша утонул во время квеста в Нальчике

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    Юноша утонул во время квеста в Нальчике

    Нальчик, 23 июля. Следственный комитет РФ по Кабардино-Балкарской республике начал доследственную проверку по факту гибели 19-летнего юноши на озере в Нальчике. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

    Инцидент произошел на четвертом озере курортной зоны Долинск в Нальчике. Юноша принимал участие в квесте. По заданию квеста парню предстояло доплыть до буйка, забрать оставленную на нем карточку и вернуться обратно, получив вознаграждение в размере трех тысяч рублей. На обратном пути у юноши начались судороги, и он стал тонуть. Отдыхающие попытались спасти парня, однако им не удалось этого сделать, передает «СвободнаяПресса».

    В ведомстве также добавили, что организаторы квеста не согласовали свое мероприятие с администрацией озера, устроив заплыв в зоне, где запрещено купание.

    Автор: Артем Никулин
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