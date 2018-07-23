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Должникам по алиментам могут запретить выдавать загранпаспорта в России
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    Должникам по алиментам могут запретить выдавать загранпаспорта в России

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    Российские сенаторы предложили запретить выдачу загранпаспорта алиментщикам

    Москва, 23 июня. Россиянам, которые имеют долги по алиментам, могут запретить выдавать загранпаспорт. С таким предложением в понедельник выступил глава социального комитета Совфеда Валерий Рязанский.

    «Надо использовать те области, которые в качестве «кнута» могут заставить должников выплачивать алименты. Например, это ограничение права на получение загранпаспорта или регистрацию права собственности», — отметил он.

    По словам сенатора, доступ к базе данных с подобной информацией должен быть у судебных приставов. В то же время Рязанский не считает эффективным введение ограничения по выдаче водительских прав должникам по алиментам, поскольку это лишает их возможности получить новую специальность и начать оплачивать содержание своих детей, передает РИА Новости.

    Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что глава Федеральной службы судебных приставов России Дмитрий Аристов предложил лишать людей с долгами по алиментам водительских прав. В настоящее время ведется проработка соответствующего законопроекта.

    Автор: Антон Соколов
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