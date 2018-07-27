Сирия: САА нашла полевой госпиталь боевиков в Эль-Кунейтре

Дамаск, 27 июля. В ходе прочесывания освобожденных населенных пунктов провинции Эль-Кунейтра компетентные органы Сирии обнаружили медицинский склад и полевую больницу, которой пользовались незаконные вооруженные формирования. Об этом сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН), находящийся на месте событий.

Тайное убежище джихадистов нашлось во время обхода города Сахр, расположенного к югу-востоку от административного центра провинции.

По словам полевого офицера, операции сирийских саперов необходимы для повышения безопасности в освобожденном от боевиков регионе. Кроме того, это позволит мирным жителям спокойно вернуться в родные дома.

В распоряжении ФАН оказалось видео, на кадрах которого можно увидеть полевой госпиталь террористов:

В ходе обследования помещения сирийским солдатам удалось обнаружить отдел для проведения операций, лабораторию, медицинское оборудование, а также склад, содержащий большое количество лекарств израильского и иорданского происхождения.

Отметим, что в данный момент в провинции Эль-Кунейтра проходит военная операция против боевиков. Соглашение, достигнутое между сирийскими властями и главарями незаконных вооруженных формирований, предполагает, что террористам дадут беспрепятственно покинуть регион, чтобы добраться до провинции Идлиб. Оставшаяся часть боевиков, выразившая желание остаться в регионе, должна сдать все тяжелое и среднее оружие и урегулировать свой статус с легитимными сирийскими властями. Успех в переговорах с главарями террористических организаций был бы невозможен без содействия сотрудников российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС).

Накануне несколько тысяч боевиков вместе с семьями и личными вещами были эвакуированы из провинции Эль-Кунейтра на автобусах, выделенных правительством САР.