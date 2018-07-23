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Москалькова попросила посла США содействовать ей в посещении Ярошенко и Бута
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    Москалькова попросила посла США содействовать ей в посещении Ярошенко и Бута

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    Москалькова попросила посла США содействовать ей в посещении Ярошенко и Бута

    Москва, 23 июля. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова попросила американского посла оказать содействие в посещении российского бизнесмена Виктора Бута и летчика Константина Ярошенко, которые в настоящее время отбывают наказания в колониях США.

    «Посол сказал, что будет стараться содействовать», — отметила она.

    Как отметила Москалькова, состояние здоровья Ярошенко просто критическое, что также подтверждает его жена. Кроме того, она также попросила посла США помочь в допуске супруги к россиянину.

    Ярошенко приговорен в США к 20-летнему заключению. Россиянина обвиняют в подготовке сговора с целью доставки крупной партии наркотиков на территорию США.

    Российский предприниматель Виктор Бут был осужден в 2012 году в США на 25 лет тюрьмы за намерение незаконно осуществить торговлю оружием.

    Автор: Тимур Румянцев
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