Москалькова попросила посла США содействовать ей в посещении Ярошенко и Бута

Москва, 23 июля. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова попросила американского посла оказать содействие в посещении российского бизнесмена Виктора Бута и летчика Константина Ярошенко, которые в настоящее время отбывают наказания в колониях США.

«Посол сказал, что будет стараться содействовать», — отметила она.

Как отметила Москалькова, состояние здоровья Ярошенко просто критическое, что также подтверждает его жена. Кроме того, она также попросила посла США помочь в допуске супруги к россиянину.

Ярошенко приговорен в США к 20-летнему заключению. Россиянина обвиняют в подготовке сговора с целью доставки крупной партии наркотиков на территорию США.

Российский предприниматель Виктор Бут был осужден в 2012 году в США на 25 лет тюрьмы за намерение незаконно осуществить торговлю оружием.