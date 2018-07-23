Десятилетняя школьница умерла после купания в Черном море

Анапа, 23 июля. Десятилетняя школьница умерла в Анапе после купания в Черном море. Две недели девочка пролежала в коме, врачи не смогли спасти ее жизнь. По данному факту начата доследственная проверка.

По данным регионального СУ СК РФ, в Анапу школьница вместе со своей семьей приехала отдыхать из Мурманска. 8 июля во время купания в море девочка наглоталась воды. Ее мама тут же обратилась за помощью медиков, ребенка госпитализировали в городскую больницу, а через два дня перевели в детскую краевую клиническую больницу в Краснодаре.Врачи делали все возможное, чтобы спасти ее, но 20 июля девочка умерла.

В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства произошедшего, назначен ряд проверок и экспертиз. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.