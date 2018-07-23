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Как обеспечить занятость пожилых граждан после пенсионной реформы: сенатор выдвинул инициативу
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    Как обеспечить занятость пожилых граждан после пенсионной реформы: сенатор выдвинул инициативу

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    Как обеспечить занятость пожилых граждан после пенсионной реформы: сенатор выдвинул инициативу

    Москва, 23 июня. В России могут возродить советскую систему наставничества, чтобы обеспечить занятость пожилых людей после проведения пенсионной реформы. С таким предложением выступила первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова.

    «Мировая практика показывает, что институт наставничества очень эффективен. Причем заимствован он из нашего советского прошлого. Потом уже, встречаясь с педагогами, врачами, я поняла, насколько это актуально», — отметила она.

    По словам сенатора, практически каждый ее собеседник обретал наставника, когда впервые приходил на новое место работы. Человека, готового стать учителем и поддержать своего протеже «словом, делом и душой». Именно в этой сфере многолетний опыт россиян может весьма пригодиться при подготовке молодых кадров.

    Гумерова добавила, что возрождение института наставничества не потребует выделения больших ресурсов. Речь идет лишь о небольшой перестройки образовательной сферы. С одной стороны, это поможет обеспечить занятость людям преклонного возраста, с другой — подготовить компетентных работников, пишет iReactor.

    Автор: Антон Соколов
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