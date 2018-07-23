ОНК являются серьезным механизмом борьбы с пытками — эксперт

Москва, 23 июля. Общественно-наблюдательные комиссии (ОНК), которые, согласно закону, контролируют деятельность полицейских и сотрудников ФСИН, являются серьезным механизмом борьбы с пытками. Об этом заявил председатель постоянной палаты по правам человека политического консультативного совета при президенте РФ Валерий Борщев.

Борщев отметил, что общественно-наблюдательные комиссии является мощным механизмом для борьбы с пытками, которые оказывают давление на наблюдательные комиссии.

«Самый главный путь — гласность. И это поняли и те, кто занимается пытками», — добавил Борщев.

Формированием ОНК на данный момент занимается общественная палата. По словам Борщева, в ОНК должны входить правозащитники.

«Пусть этим [формированием ОНК] занимается Общественная палата, но обязательно должен быть вовлечен уполномоченный по правам человека и председатель совета по правам человека, потому что этот институт тоже доказал свою действенность», — считает политик.

Борщев считает, что доказать факт применения пыток «чрезвычайно трудно». По его словам, следует разработать систему наказания за оскорбление сотрудников ФСИН, неповиновение, иначе «им как бы разрешается отомстить».

«Но пытки должны быть исключены», — цитирует Infox.ru Борщева.

Напомним, сотрудники правоохранительных органов задержали шесть человек по делу о пытках в ярославской колонии. Личности всех сотрудников, которые избивали заключенного, уже установлены. Отмечается, что еще 17 сотрудников ИК отстранены от работы. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что в Сети появилось видео, на котором сотрудники ярославской колонии избивают дубинками заключенных.