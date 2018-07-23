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Дорожные камеры в Москве будут «штрафовать» водителей за езду без ОСАГО
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    Дорожные камеры в Москве будут «штрафовать» водителей за езду без ОСАГО

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    Дорожные камеры в Москве будут «штрафовать» водителей за езду без ОСАГО

    Москва, 23 июля. В Москве с помощью камер фото- и видеофиксации начнут проверять наличие полисов ОСАГО. Столичный камеры технические готовы для этого нововведения, о чем сообщили в ГКУ «Центр организации дорожного движения» (ЦОДД).

    При этом о точных датах запуска проекта пока ничего не известно. Страховщики предлагают в первые три месяца только предупреждать автовладельцев об отсутствии ОСАГО, а затем штрафовать.

    «Система фотовидеофиксации в Москве универсальна, она обрабатывает огромное количество данных», — отметили в ЦОДД.

    Изначально проект будет реализовываться в российской столице, но затем камеры начнут искать автомобилистов с просроченной страховкой в Татарстане.

    Ранее исполнительный директор Российского союза страховщиков Евгений Уфимцев сообщил, что пилотный проект планируется запустить в Москве с началом осени. По его словам, первые три месяца будут приходить лишь уведомления для автовладельцев о необходимости продлить полис.

     

    Автор: Тимур Румянцев
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