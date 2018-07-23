Россия займется разведкой суданского шельфа в Красном море

Москва, 23 июля. Российские специалисты займутся геологоразведкой суданского шельфа в Красном море. В понедельник министерство нефти и газа Судана подписало соответствующий контракт с Росгеологией.

Работы будут вестись на блоке 15 шельфа, расположенного в территориальных водах Судана, передает пресс-служба Росгеологии.

«На первом этапе предполагается проведение комплекса геолого-геофизических работ и бурение разведочных скважин с организацией последующей добычи. Росгеология также может принять участие в создании металлогенической карты этой страны», — говорится в заявлении.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что в середине сентября в Москве должно состояться заседание межправительственной российско-суданской комиссии, на которой будет поднят вопрос об укреплении экономических связей между двумя странами.