Сирия новости 24 июля 07.00: курды арестовали 30 человек за сирийский флаг в Дейр-эз-Зоре; в Африне продолжают стычки между боевиками ССА

Сирия, 24 июля. Курды арестовали 30 человек за сирийский флаг в Дейр-эз-Зоре; в Африне продолжают стычки между боевиками ССА; ИГИЛ1 оказывает сопротивление САА на юго-западе Сирии. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: вступили в перестрелку с боевиками на западе провинции Алеппо.

«Демократические силы Сирии»: арестовали 30 человек за поднятие сирийского флага в городе Ас-Сувар на восточном берегу Евфрата.

«Сирийская свободная армия»: потеряла 15 боевиков из-за междоусобной борьбы в Африне.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: нанес минометный удар по двум населенным пунктам в Латакии.

Провинция Латакия

Джихадисты на северо-востоке провинции Латакия продолжают совершать провокационные действия против правительственных войск, не предпринимая пока попыток наступления. Об этом сообщает Telegram-канал @Syria_2_4. Так, например, под минометными ударами боевиков «Хайят Тахрир аш-Шам» в очередной раз оказались населенные пункты Кинсабба и Нахшебба, которые в настоящее время находятся под контролем официального Дамаска.

Провинция Алеппо

На территории бывшего курдского кантона Африн по-прежнему происходят конфликты между различными протурецкими группировками из состава «Сирийской свободной армии», пишет Telegram-канал @NewsTerkey1. На этот раз перестрелка произошла между «Ахрар аш-Шаркия» и «Лива аль-Фарук» в деревне Куран. Потери с обеих сторон составили 15 боевиков. Источник отмечает, что за последние несколько дней это не первый случай, когда эти формирования решают проблемы друг с другом военным путем. Так, например, несколько дней назад «Ахрар аш-Шаркия» и «Лива аль-Фарук» не поделили захваченное у местного населения имущество, а после этого не смогли договориться о зонах влияния в подконтрольных населенных пунктах. При этом, нередко в своих междоусобных стычках боевики использовали мирных жителей в качестве «живого щита».

Местный источник в Twitter (@watanisy) сообщает, что в районе населенного пункта Марааназ произошла непродолжительная перестрелка между джихадистами и правительственными войсками. Отмечается, что в ходе боя обе стороны использовали гранатометы. Информация о потерях уточняется.

Провинция Дейр-эз-Зор

На восточном берегу провинции Дейр-эз-Зор при поддержке международной коалиции продолжается операция «Демократических сил Сирии» против остатков «Исламского государства»1. Причем методы ведения боевых действий курдами и их американскими союзниками вызывают недовольство среди мирных жителей провинции. Об этом сообщает источник в Twitter @DeirEzzor24. Напомним, на днях авиация международной коалиции нанесли авиаудар по выходившим из города Ас-Суса гражданским лицам, в результате чего 30 человек погибли и десятки — получили ранения.

По данным Telegram-канала @dierezzore5, в подконтрольном SDF городе Ас-Сувар в знак поддержки законного правительства местным населением был поднят государственный флаг Сирийской Арабской Республики. Курдские вооруженные формирования жестко отреагировали на данную акцию и провели серию арестов, в ходе чего было задержано около 30 мирных жителей.

Провинция Даръа

На юго-западе Сирии проходит операция сирийских правительственных войск «Базальт», цель которой — полная зачистка от боевиков провинций Даръа и Эль-Кунейтра. В настоящее время под контроль официального Дамаска уже перешли значительные территории, которые ранее находились под контролем группировок «умеренной» оппозиции. Значительную роль в этом сыграл переговорный процесс, проходивший при участии российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС). Теперь сирийским правительственным войсками при поддержке ВКС РФ необходимо ликвидировать анклав «непримиримых» террористов «Исламского государства», который примыкает к оккупированным Израилем Голанским высотам.

Как сообщает источник в Telegram @daraa_now, ИГИЛ оказывает ожесточенное сопротивление в районе холма Телль-эс-Самен и города Тасиль, где уже долгое время существует система подземных коммуникаций. Кроме этого, террористы используют традиционные для «Исламского государства» атаки смертников на заминированных автомобилях.

Как предполагает Telegram-канал @nors2017, для дестабилизации обстановки вокруг района боевых действий, боевики ИГИЛ могут провести обстрел расположенных поблизости населенных пунктов, которые уже перешли под контроль официального Дамаска.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)