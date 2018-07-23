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Белорусские военные приедут с инспекцией на Украину
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    Белорусские военные приедут с инспекцией на Украину

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    Белорусские военные приедут с инспекцией на Украину

    Минск, 23 июля. Белорусские военные посетят одну из украинских воинских частей, а также проведут инспекцию на территории этой страны. Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства обороны Белоруссии.

    Согласно приведенным данным, военные проинспектируют указанный по их выбору район, а также посетят одну из воинских частей ВСУ с 24 по 27 июля в рамках соглашения между кабминами Белоруссии и Украины о дополнительных мерах доверия и безопасности.

    В пресс-службе добавили, что белорусская инспекция должна подтвердить отсутствие военной деятельности в указанном районе, в соответствии с положениями Венского документа 2011 года.

    Напомним, несколько дней назад в украинском министерстве иностранных дел сообщили, что в 2019 году Украина и Белоруссия проведут демаркацию совместной границы в зоне отчуждения Чернобыльской атомной электростанции.

    Автор: Тимур Румянцев
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