Сирия: ФАН публикует видео из освобожденного города на юго-востоке Даръа

Дамаск, 27 июля. Государственный флаг Сирийской Арабской Республики был поднят в освобожденном от террористов поселке Насиб, расположенном на юго-востоке провинции Даръа, сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) в республике.

Отметим, что бригады сирийских саперов полностью проверили населенный пункт на предмет спрятанных террористами мин и самодельных взрывных устройств, после чего в город вошли мирные жители.

Первым делом жители Насиба подняли государственный флаг Сирии над зданием муниципального совета, а затем они исполнили национальный гимн республики, выражая, таким образом, поддержку сирийской правительственной армии.

Сейчас в городе работают подразделения сирийской полиции, которые контролируют ситуацию и следят за безопасностью.

В интервью корреспонденту ФАН местные жители заявили, что готовы работать над восстановлением родного поселка совместно с сирийскими властями.

Начальник полиции провинции Даръа также добавил, что полицейский участок Насиба вернулся к работе. Сотрудники правоохранительных органов готовы общаться с гражданами и проводить ежедневное патрулирование для повышения безопасности в поселке.

В начале июля стало известно, что сирийский флаг был поднят на контрольно-пропускном пункте «Насиб», расположенном на границе с Иорданией. Взятие КПП «Насиб» должно положительно отразиться на экономической ситуации в провинции Даръа и всей Сирии в целом.

До начала войны «Насиб» использовался для транзита товаров между Ливаном, Турцией, Иорданией и Сирией, а также странами Персидского залива. КПП был создан при поддержке влиятельных бизнесменов. Боевики захватили его в начале 2015 года.