Почему Европа штрафует Google и прочие американские корпорации? В США назвали пять причин

Федеральное агентство новостей предлагает читателям перевод статьи Марка Джеймисона Five reasons why Europe fines Google and the US tech sector («Пять причин, по которым Европа штрафует Google и других гигантов технологического сектора США»), опубликованной на сайте AEIdeas.

С июня прошлого года Европейский союз оштрафовал Alphabet Inc. (материнскую компанию Google Inc.) в общей сложности на 7,7 млрд долларов США. На прошлой неделе ЕС оштрафовал Google на рекордные 5 млрд долларов США, и этот штраф побил рекорд июня 2017 года, когда холдинг Alphabet Inc. был оштрафован на 2,7 млрд долларов.

За какие же грехи был наказан Alphabet Inc.?

Штраф в размере 5 миллиардов долларов был выставлен компании, по сути, за создание невероятно успешной операционной системы Android, которую компания бесплатно предоставляет производителям мобильных устройств в обмен на предварительную установку приложений и сервисов Google на их устройства. Штраф в размере 2,7 млрд долларов США стал наказанием компании за разработку популярнейшей поисковой системы и, опять же, бесплатном предоставлении ее всем пользователям в обмен на то, что они согласятся с приоритетным и выгодным расположением некоторых сервисов компании.

Здесь уже видна закономерность.

Сначала американские технологические стартапы (начинающие компании) сталкиваются с огромными рисками в процессе разработки новых IT-продуктов, и лишь немногие из них в результате добиваются успеха. Затем некоторые из успешных компаний расширяются и приходят на рынок Европы, используя ту же стратегию бизнеса, которую они используют повсюду: предоставлять услуги бесплатно в обмен на то, чтобы их клиенты позволяли заниматься продвижением определенных сервисов на особых условиях. В конечном итоге ЕС начинает выступать против этого, штрафует американские компании и, по сути, игнорирует предпочтения европейских потребителей, которые хотят пользоваться бесплатными услугами.

Почему такая закономерность существует? Можно назвать по меньшей мере пять причин, по которым ЕС выставляет рекордные штрафы американским технологическим компаниям.

Причина №1: Политика

Геополитика имеет значение.

«История знает много примеров, когда ЕС совершал нормативные, налоговые и антимонопольные манипуляции, которые наносили серьезный удар по американским технологическим компаниям, — написал на своей странице в Twitter сенатор Орин Хэтч (@GOPSenFinance). — Это решение [о новом штрафе] поднимает вопрос: не являются ли действия ЕС обычным проявлением дискриминации и попыткой забрать доходы наших компаний?»

Имеются доказательства, подтверждающие подозрения сенатора. Еще когда обсуждалось слияние WorldCom-MCI и GE-Honeywell, ЕС пошел против американских компаний, потому что в перспективе они могли опередить европейские компании, завоевав большую долю рынка.

Но даже если план ЕС нацелен на то, чтобы помочь европейским технологическим компаниям, то, к сожалению, он не работает. В числе 20 мировых лидеров в области технологий нет ни одной компании из Европы.

Причина №2: Антимонопольная политика ЕС атакует все те бизнес-модели, которые делают американские компании успешными

Политика конкуренции в Европе устанавливает ограничения на то, что она определяет как «доминирующие» компании. Что нужно для того, чтобы вашу компанию объявили «доминирующей»? Ваша доля рынка должна превышать 40% в течение нескольких лет, что, как ни странно, также совпадает с определением успешной компании с большим количеством счастливых клиентов. Антимонопольные органы также могут самостоятельно определять термин «рынок». Таким образом, ЕС пришел к выводу, что Apple AppStore и операционная система iOS даже не являются достойными конкурентами Android. Это, должно быть, шокирующая новость для клиентов Apple.

В Европе, как только компания становится успешной, она должна отказаться от некоторых из своих методов, даже если они нравятся клиентам. Это в первую очередь ущемляет интересы клиентов, но ЕС больше обеспокоен тем, что успешные компании уничтожают конкуренцию — просто за счет того, что добились успеха.

Причина №3: ЕС не любит «сетевые» эффекты

Поисковая система Google — это двусторонний рынок, на котором пользователи системы (одна сторона рынка) привлекают рекламодателей (вторая сторона рынка). Google обеспечивает работу поисковой системы благодаря деньгам, которые он получает от продажи рекламы или собственных услуг, найденных пользователями в поисковой системе. Чем больше денег зарабатывает Google на продаже рекламы и услуг, тем больше компания готова потратить на то, чтобы сделать свою поисковую систему еще более эффективной и привлекательной для пользователей. Это приносит пользу потребителям, но создает недовольство в ЕС.

Причина №4: Объединенные сервисы, похоже, также беспокоят ЕС

Объединенные сервисы могут быть очень полезными и для пользователей, и для компаний. Иногда пакет сервисов является более доступным для клиентов. Такие пакеты могут увеличивать продажи компании благодаря тому, что позволяют фиксировать затраты на сервисы. Или же такие пакеты позволяют клиентам использовать нравящиеся сервисы, которые они бы не купили, если бы за каждый из них пришлось платить отдельно.

ЕС рассматривает это как проблему, если компания добилась успеха и ее сервис является частью какого-либо пакета. Это, по-видимому, одна из причин, по которой Google был предъявлен последний штраф. Google предоставил многим компаниям операционную систему Android, но в комплекте предоставлялись и другие приложения и услуги, доходы от которых покрывали расходы на операционную систему.

Причина №5: ЕС не любит беспорядок, сопутствующий техническим инновациям

Успех в создании новых технологий всегда требует готовности уничтожить старые вещи, объявить их устаревшими. Согласно исследованиям, проведенным в ЕС, большинству европейцев очень не нравится эта идея и они часто предпочитают работать в проверенных временем учреждениях. Поэтому неудивительно, что европейские власти возражают против того, чтобы американские предприниматели приносили новые технологии в Европу, нарушая установленный порядок.

Антимонопольная служба должна поменять свой подход. Необходимо четко различать успешные компании и монополистов. Необходимо принимать во внимание особенности цифровых рынков. Сложившаяся ситуация должна подтолкнуть европейских специалистов к модернизации их подходов.