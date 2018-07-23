СК РФ выясняет, почему следователь сразу не возбудил дело о пытках в ярославской колонии

Москва, 23 июля. Следственный комитет России начал проверку в отношении следователя Романа Свирского, который мог возбудить дело о пытках в ярославской колонии еще в 2017 году, однако так и не сделал этого. Как сообщили в пресс-службе ведомства, Свирский уволился из СК РФ в ноябре 2017 года, после чего пошел на службу в армию.

«В отношении него сейчас организована и проводится доследственная проверка», — пояснили агентству ТАСС.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что в Сети появилось видео, на котором сотрудники ярославской колонии избивают дубинками заключенных. Одним из пострадавших оказался Евгений Макаров, который должен выйти на волю уже 26 октября. Федеральная служба исполнения наказаний России начала проверку по данному факту. Позже стало известно, что некие люди угрожают адвокату заключенного. Опасаясь за свою жизнь и здоровье, женщина временно покинула Россию.