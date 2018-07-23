На Украине спрогнозировали реакцию Киева на пророссийские заявления Италии о Крыме

Киев, 23 июля. Украинские власти не будут высылать итальянских дипломатов в ответ на заявление вице-премьера Италии Сальвини о том, что Майдан — «фальшивая псевдореволюция». Об этом заявил украинский эксперт Сергей Белашко.

По его словам, в Киеве не хватит духу на такой шаг в отношении дипломатов из ЕС.

«Высылать российских дипломатов — это одно, а высылать дипломатов ЕС — это совсем другое. Украина вряд ли пойдет на такие решительные действия», — заявил Белашко в эфире «Политнавигатора».

Он отметил, что основная проблема украинской внешней политики в том, что она не настроена на долгосрочную перспективу. Поэтому она всегда остается в проигрыше, по сравнению с российской.

Отметим, что ранее вице-премьер Италии Маттео Сальвини назвал законным воссоединение России с Крымом. После этого МИД Украины вызвал посла Италии Давида Ла Чечилиа для дачи показаний.