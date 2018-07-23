Донбасс сегодня: «продвижение» ВСУ, украинские солдаты массово покидают войска

Донбасс, 23 июля. Командующий Операцией объединенных сил (ООС) готовится уничтожать неугодных комбатов-националистов. Украинские волонтеры сочиняют сказки о продвижении на фронте. Киевские силовики массово разрывают контракты с армией. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Новые методы борьбы штаба ООС с националистами

После недавнего приказа командующего ООС генерала Сергея Наева о выводе из зоны конфликта подразделений, неподконтрольных штабу националистов, последние лишь усилили свои позиции. Кроме того, известно как минимум о трех боестолкновениях между «Правым сектором»1 (организация запрещена в РФ) и регулярными частями армии Украины, которых «откомандировали» разоружать националистов.

Отмечается усиление пропагандистской работы в Интернете украинских радикалов, пиар отдельных подразделений «правосеков» и участившиеся выпуски видео с передовых о победах националистов над «оккупантами». Логичным этапом дальнейшей борьбы Наева за свой авторитет и контроль в связи с этим является отстрел несговорчивых командиров нацбатальонов.

Разведка Донецкой народной республики информирует, что Наев издал закрытый приказ о формировании снайперской группы из 30 человек из состава сил спецопераций ВСУ, центра спецопераций «А» Службы безопасности Украины. Команда будущих ликвидаторов дислоцируется в Краматорске. Более того, генералом Наевым выделены серьезные средства на экипировку и вооружение группы. Согласно полученным данным, для нужд подразделения будут закуплены: снайперские винтовки «REMINGTON» и «BARREТT», полевая форма «MABUTA MK2», навигационные планшеты «ARMY SOS» и снайперские дальномеры «VETRONIX» и многое другое.

Украинские волонтеры одержали «перемогу»

Не собираются, к слову, уходить с Донбасса и украинские волонтеры, которые согласно приказу командующего ООС должны покинуть зону ведения боевых действий. Известный украинский волонтер Юрий Мысягин на своей странице в соцсети заявил о новой победе украинской армии, которая продвинулась в «серой зоне» на полтора километра.

На каком участке фронта, в зоне ответственности ДНР или ЛНР, Мысягин не сообщает. Отмечает волонтер, что все это якобы произошло под носом у «оккупанта», а само продвижение — не что иное, как прорытые на данное расстояние траншеи.

Вот только в какую сторону произошло «продвижение», откровенно говоря, не понятно. Поскольку ни в Луганске, ни в Донецке никакие продвижения ВСУ не зафиксировали. Корреспонденту ФАН ситуацию прокомментировал один из военнослужащих ДНР с передовых горловской обороны.

«Это не более чем пиар-ход. Хотя, может, они от нечего делать прорыли ходы к себе в тыл?! Никаких продвижений противника не зафиксировано. Вполне возможно, что они (ВСУ. — Прим. ФАН) обновили свои блиндажи или восстановили то, что было разрушено их предшественниками. Как, например, произошло под Докучаевском, когда одна бригада, уходившая по ротации, разворотила блиндажи, военно-полевые объекты, бани и постройки из-за того, что «новенькие» отказались заплатить».

Боец ВС ДНР не исключил, что в скором времени те же волонтеры продемонстрируют «продвижение», используя кадры восстановленных окопов и траншей.

Солдаты армии Киева массово разрывают контракты

Пока Наев формирует отряды зачистки и ликвидации неугодных командиров нацбатальонов, в самой украинской армии, передовых ее частях, нарастают серьезные проблемы. Согласно оперативным данным, только в 24-й бригаде ВСУ за последние два месяца 160 солдат и офицеров отказались продлевать контракт с украинской армией.

К новому осенне-зимнему периоду 2018–2019 гг. может вполне сложиться ситуация, когда некомплект передовых бригад и соединений перевалит за отметку в 70% и украинскому командованию останется командовать только штабами бригад.

Украинские СМИ: «Канадцам в Донбассе показали доказательства провокаций боевиков»

В воскресенье командующий Объединенными силами Украины генерал Наев встречал больших гостей из Канады. Встреча была организована и проведена в зоне силовой операции в Донбассе. Возглавила иностранную делегацию министр международного развития и франкофонии Канады Мари-Клод Бибо.

Украинские средства массовой информации со ссылкой на пресс-центр штаба ООС растиражировали информацию, что украинский генерал представил канадскому министру доказательства агрессии «боевиков». В качестве доказательств были представлены видеозаписи с камер, на которых якобы зафиксированы нарушения армейцами республик режима прекращения огня.

Примечательно, что украинской публике данные записи показаны не были. Видимо, огонь на записях открывался все-таки обеими сторонами, а со стороны ДНР и ЛНР это были ответные действия. Поэтому штаб ограничился самой лишь констатацией инцидента. Но мотив этого спектакля в исполнении украинского командующего стал ясен из заключительной речи Наева.

В ней генерал дал понять, что рассчитывает и на дальнейшее «исполнение Канадой взятых обязательств по экономическому, гуманитарному сотрудничеству и в сфере безопасности».

1 Организация запрещена на территории РФ.