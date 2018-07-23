Меню
Весь мир
Де Мистура примет участие в сочинской встрече по Сирии
Новости Сирии
МИД РФ о побеге «Белых касок» из Сирии: Наглядно показали, чьи приказы отрабатывали
Следующая новость
Загрузка...

    Де Мистура примет участие в сочинской встрече по Сирии

    105

    Де Мистура примет участие в сочинской встрече по Сирии

    Москва, 23 июля. Специальный представитель ООН по Сирийской Арабской Республике Стаффан де Мистура примет участие в предстоящей встрече астанинского формата по сирийскому урегулированию, которая состоится в Сочи 30-31 июля.

    Как говорится в заявлении офиса де Мистуры, на встрече будет присутствовать команда экспертов ООН, чтобы предоставить требуемую техническую помощь странам-гарантам, особенно по вопросам задержанных, похищенных и пропавших людей, передает РИА Новости.

    Напомним, ранее посол России в Сирии Александр Кинщак заявил, что астанинский формат переговоров по Сирии хорошо зарекомендовал себя, поэтому продолжит работать и дальше.

    В конце января в Сочи прошел Конгресс национального диалога Сирии. По итогам конгресса было принято решение о создании конституционной комиссии Сирии. 

     

    Автор: Тимур Румянцев
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.