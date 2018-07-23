Де Мистура примет участие в сочинской встрече по Сирии

Москва, 23 июля. Специальный представитель ООН по Сирийской Арабской Республике Стаффан де Мистура примет участие в предстоящей встрече астанинского формата по сирийскому урегулированию, которая состоится в Сочи 30-31 июля.

Как говорится в заявлении офиса де Мистуры, на встрече будет присутствовать команда экспертов ООН, чтобы предоставить требуемую техническую помощь странам-гарантам, особенно по вопросам задержанных, похищенных и пропавших людей, передает РИА Новости.

Напомним, ранее посол России в Сирии Александр Кинщак заявил, что астанинский формат переговоров по Сирии хорошо зарекомендовал себя, поэтому продолжит работать и дальше.

В конце января в Сочи прошел Конгресс национального диалога Сирии. По итогам конгресса было принято решение о создании конституционной комиссии Сирии.