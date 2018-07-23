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Россия и Судан обсуждают возможное строительство НПЗ на берегу Красного моря
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    Россия и Судан обсуждают возможное строительство НПЗ на берегу Красного моря

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    Россия и Судан обсуждают возможное строительство НПЗ на берегу Красного моря

    Хартуме, 23 июля. Россия и Судан рассматривают возможность строительства нефтеперерабатывающего завода в районе Красного моря. Об этом рассказал министр природных ресурсов Судана Мухаммад Ахмад Али.

    По его словам, этот вопрос был поднят на переговорах главы Минприроды РФ Дмитрия Кобылкина с президентом Судана Омара аль-Башари, пишет РИА Новости.

    Ранее сам Кобылкин заявил о расширении сотрудничества российский компаний «Роснефть», «Газпром нефть» и «Технотэк» с предприятиями Судана. При этом он заметил, что речь идет о взаимодействии не только в сфере ТЭК, но и в сельскохозяйственной отрасли, транспортной сфере, а также инфраструктурном развитии.

    Напомним, на повестке встреч Кобылкина с аль-Башари и Ахмадом Али стоит исполнение договоренностей по расширению партнерских отношений двух стран.

    Автор: Ярослава Замысловатова
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