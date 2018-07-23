Меню
Новороссия
«Чудовищное удовольствие от войны в Донбассе»: Милонов предложил единственный способ образумить Пашинина
Новости Сирии
МИД РФ о побеге «Белых касок» из Сирии: Наглядно показали, чьи приказы отрабатывали
Следующая новость
Загрузка...

    «Чудовищное удовольствие от войны в Донбассе»: Милонов предложил единственный способ образумить Пашинина

    272

    Просто сошел с ума: Милонов ответил на слова актера Пашинина об удовольствии от войны в Донбассе

    Актер театра и кино Анатолий Пашинин, год назад вступивший в добровольческий батальон «Правого сектора»1 (экстремистская организация, запрещенная в РФ) и воюющий в Донбассе против ДНР и ЛНР, заявил, что получает «чудовищное удовольствие» от происходящего.

    В интервью украинской журналистке Соне Кошкиной актер назвал свое участие в боевых действиях в Донбассе «всплеском эмоций» и «чудовищным удовольствием», которое он получает от того, что его не убили.

    Анатолий Пашинин заметил, что «война — это вам не кино». Вспоминая, как на его глазах противотанковая ракета угодила в автомобиль с людьми, актер заметил, что «это фантастическое зрелище».

    «Это лучшее, что я видел в своей жизни», — сказал артист, снявшийся в таких известных российских фильмах, как «Адмиралъ», «Мы из будущего», сериалах «Грозовые ворота» и «Побег».

    Прокомментировать высказывания Пашинина Федеральное агентство новостей попросило депутата Госдумы Виталия Милонова, который организовывал сбор и доставку гуманитарной помощи в Донбасс и работал в ДНР политруком.

    «Мне кажется, Пашинин сошел с ума. Ему моча в голову ударила, и теперь он просто показывает всем, как это плохо, когда ничего не соображаешь», — сказал парламентарий.

    Просто сошел с ума: Милонов ответил на слова актера Пашинина об удовольствии от войны в Донбассе

    Он отметил, что Пашинин пропагандирует участие в войне, но его пропаганда направлена на украинцев. А в России все понимают, что убивать людей и «получать от этого кайф», как выражался актер, аморально. При этом депутат предложил единственный способ образумить скандального персонажа.

    «Единственное, что нужно сделать, чтобы охладить его пыл, это запретить ему возвращаться в Россию и убрать все кадры с ним с экранов российского телевидения. Тем более не стоит его снимать в новых проектах», — считает Виталий Милонов.

    При этом депутат Госдумы призывает не опускаться до уровня украинских националистов и не обещать расправиться с актером за его слова.

    «Он просто сошел с ума. Такое бывает», — заметил Милонов.

    Напомним, год назад, когда стало известно, что Анатолий Пашинин отправился воевать в Донбасс на стороне Киева, российский писатель Захар Прилепин, собравший в ДНР свой батальон и до недавнего времени занимавший в нем должность политрука, заявлял, что, с одной стороны, понимает актера.

    «Пашинин явно получает в Донбассе удовольствия больше, чем изображая солдата в кино», — сказал тогда в комментарии ФАН Захар Прилепин, но посоветовал Пашинину не встречаться с его подразделением на поле боя.  

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Марина Степанова
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.