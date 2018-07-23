«Чудовищное удовольствие от войны в Донбассе»: Милонов предложил единственный способ образумить Пашинина

Актер театра и кино Анатолий Пашинин, год назад вступивший в добровольческий батальон «Правого сектора»1 (экстремистская организация, запрещенная в РФ) и воюющий в Донбассе против ДНР и ЛНР, заявил, что получает «чудовищное удовольствие» от происходящего.

В интервью украинской журналистке Соне Кошкиной актер назвал свое участие в боевых действиях в Донбассе «всплеском эмоций» и «чудовищным удовольствием», которое он получает от того, что его не убили.

Анатолий Пашинин заметил, что «война — это вам не кино». Вспоминая, как на его глазах противотанковая ракета угодила в автомобиль с людьми, актер заметил, что «это фантастическое зрелище».

«Это лучшее, что я видел в своей жизни», — сказал артист, снявшийся в таких известных российских фильмах, как «Адмиралъ», «Мы из будущего», сериалах «Грозовые ворота» и «Побег».

Прокомментировать высказывания Пашинина Федеральное агентство новостей попросило депутата Госдумы Виталия Милонова, который организовывал сбор и доставку гуманитарной помощи в Донбасс и работал в ДНР политруком.

«Мне кажется, Пашинин сошел с ума. Ему моча в голову ударила, и теперь он просто показывает всем, как это плохо, когда ничего не соображаешь», — сказал парламентарий.

Он отметил, что Пашинин пропагандирует участие в войне, но его пропаганда направлена на украинцев. А в России все понимают, что убивать людей и «получать от этого кайф», как выражался актер, аморально. При этом депутат предложил единственный способ образумить скандального персонажа.

«Единственное, что нужно сделать, чтобы охладить его пыл, это запретить ему возвращаться в Россию и убрать все кадры с ним с экранов российского телевидения. Тем более не стоит его снимать в новых проектах», — считает Виталий Милонов.

При этом депутат Госдумы призывает не опускаться до уровня украинских националистов и не обещать расправиться с актером за его слова.

«Он просто сошел с ума. Такое бывает», — заметил Милонов.

Напомним, год назад, когда стало известно, что Анатолий Пашинин отправился воевать в Донбасс на стороне Киева, российский писатель Захар Прилепин, собравший в ДНР свой батальон и до недавнего времени занимавший в нем должность политрука, заявлял, что, с одной стороны, понимает актера.

«Пашинин явно получает в Донбассе удовольствия больше, чем изображая солдата в кино», — сказал тогда в комментарии ФАН Захар Прилепин, но посоветовал Пашинину не встречаться с его подразделением на поле боя.

1 Организация запрещена на территории РФ.