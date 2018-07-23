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Россия и Судан в сентябре обсудят вопросы развития экономического сотрудничества
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    Россия и Судан в сентябре обсудят вопросы развития экономического сотрудничества

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    Россия и Судан в сентябре обсудят вопросы развития экономического сотрудничества

    Хартум, 23 июля. Российско-суданская межправительственная комиссия в середине сентября проведет в Москве заседание по вопросу развития экономического сотрудничества между двумя странами. Об этом в понедельник заявил министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин, который является сопредседателем комиссии с российской стороны.

    «Ведется подготовка к проведению заседания межправительственной комиссии в середине сентября текущего года в Москве», — отметил он, отвечая на вопросы журналистов.

    В настоящее время Кобылкин находится в Хартуме, где у него запланирован ряд встреч с высокопоставленными суданскими чиновниками. В частности, глава Минприроды намерен встретиться с президентом страны Омаром аль-Баширом.

    Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что  президент РФ Владимир Путин 14 июля встречался со своим суданским коллегой  аль-Баширом. Российский лидер отметил рост товарооборота между двумя странами и хорошие перспективы для дальнейшего развития отношений.

     

    Автор: Антон Соколов
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