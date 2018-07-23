Россия и Судан в сентябре обсудят вопросы развития экономического сотрудничества

Хартум, 23 июля. Российско-суданская межправительственная комиссия в середине сентября проведет в Москве заседание по вопросу развития экономического сотрудничества между двумя странами. Об этом в понедельник заявил министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин, который является сопредседателем комиссии с российской стороны.

«Ведется подготовка к проведению заседания межправительственной комиссии в середине сентября текущего года в Москве», — отметил он, отвечая на вопросы журналистов.

В настоящее время Кобылкин находится в Хартуме, где у него запланирован ряд встреч с высокопоставленными суданскими чиновниками. В частности, глава Минприроды намерен встретиться с президентом страны Омаром аль-Баширом.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что президент РФ Владимир Путин 14 июля встречался со своим суданским коллегой аль-Баширом. Российский лидер отметил рост товарооборота между двумя странами и хорошие перспективы для дальнейшего развития отношений.