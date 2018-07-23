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ДНР: ВСУ обстреляли район Докучаевска из минометов и БМП
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    ДНР: ВСУ обстреляли район Докучаевска из минометов и БМП

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    ДНР: ВСУ обстреляли район Докучаевска из минометов и БМП

    Донецк, 23 июля. Украинские военные открыли огонь в направлении Докучаевска Донецкой народной республики. Соответствующую информацию приводит Донецкое агентство новостей.

    Согласно приведенным данным, с 16.10 по 16.30 украинская армия открывала огонь по направлению населенных пунктов Николаевка – Докучаевск. ВСУ произвели 20 выстрелов из БМП-2 и выпустили шесть мин калибром 120 мм.

    В настоящее время уточняется информация о пострадавших и разрушениях.

    Напомним, как сообщалось ранее, Вооруженные силы Украины почти 50 раз нарушили режим тишины в Донбассе за минувшую неделю, в результате обстрелов был ранен один мирный житель

    Автор: Тимур Румянцев
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