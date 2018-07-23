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Более 3,5 трлн рублей потратят на улучшение жизни россиян
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    Более 3,5 трлн рублей потратят на улучшение жизни россиян

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    Более 3,5 трлн рублей потратят на улучшение жизни россиян

    Москва, 23 июля. На улучшение жизни россиян потратят более чем 3,5 триллиона рублей. Средства будут выделены в рамках национального проекта «Демография». Об этом заявил сегодня премьер-министр Дмитрий Медведев.

    «Деньги очень большие. Стало быть, каждое предложение в проект «Демография» должно быть ориентировано на максимальный эффект, это касается вообще любых наших проектов», — подчеркнул он

    Премьер уточнил, что в рамках нацпроекта будут реализовываться и меры по поддержке семей с детьми, людей старшего поколения, и меры по созданию условий для занятий спортом, а также улучшению работы центров здоровья и кабинетов медпрофилактики.

    Автор: Ярослава Замысловатова
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