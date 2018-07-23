Более 3,5 трлн рублей потратят на улучшение жизни россиян

Москва, 23 июля. На улучшение жизни россиян потратят более чем 3,5 триллиона рублей. Средства будут выделены в рамках национального проекта «Демография». Об этом заявил сегодня премьер-министр Дмитрий Медведев.

«Деньги очень большие. Стало быть, каждое предложение в проект «Демография» должно быть ориентировано на максимальный эффект, это касается вообще любых наших проектов», — подчеркнул он

Премьер уточнил, что в рамках нацпроекта будут реализовываться и меры по поддержке семей с детьми, людей старшего поколения, и меры по созданию условий для занятий спортом, а также улучшению работы центров здоровья и кабинетов медпрофилактики.