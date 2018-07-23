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«Ему две премии давали, он в США ездил»: мать предполагаемого похитителя шедевра Малевича рассказала о сыне
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    «Ему две премии давали, он в США ездил»: мать предполагаемого похитителя шедевра Малевича рассказала о сыне

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    «Ему две премии давали, он в США ездил»: мать предполагаемого похитителя шедевра Малевича рассказала о сыне

    Санкт-Петербург, 23 июля. Мать мужчины, подозреваемого в краже архитектона Малевича, заявила, что ее сын ни при каких обстоятельствах не мог совершить кражу.  По словам женщины, он имеет прекрасную работу и семью, и за всю свою жизнь никогда не был уличен в воровстве.

    «Он фигуры делает. У него своя дача, институт закончил. Я не могу сказать, какие у него работы были. Ему две премии давали. Потом он в Америку ездил. Потом я заболела, и ему пришлось вернуться», — рассказала она Пятому каналу.

    Ранее сообщалось, что правоохранительные органы задержали в Петербурге иномарку, в багажнике которой был один из архитектонов — архитектурных суперматических моделей, сделанных Малевичем в двадцатых годах прошлого века. При этом документов, подтверждающих право владения предметом искусство, у владельца автомобиля не было.

    Автор: Антон Соколов
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