Санкт-Петербург, 23 июля. Мать мужчины, подозреваемого в краже архитектона Малевича, заявила, что ее сын ни при каких обстоятельствах не мог совершить кражу. По словам женщины, он имеет прекрасную работу и семью, и за всю свою жизнь никогда не был уличен в воровстве.

«Он фигуры делает. У него своя дача, институт закончил. Я не могу сказать, какие у него работы были. Ему две премии давали. Потом он в Америку ездил. Потом я заболела, и ему пришлось вернуться», — рассказала она Пятому каналу.

Ранее сообщалось, что правоохранительные органы задержали в Петербурге иномарку, в багажнике которой был один из архитектонов — архитектурных суперматических моделей, сделанных Малевичем в двадцатых годах прошлого века. При этом документов, подтверждающих право владения предметом искусство, у владельца автомобиля не было.