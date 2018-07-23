Матвиенко рассказала о фазе активного развития отношений между РФ и Японией

Москва, 23 июля. Отношения между Россией и Японией находятся в фазе активного развития, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Матвиенко выразила уверенность, что парламентский диалог между Советом Федерации и палатой советников парламента Японии будет содействовать укреплению двусторонних отношений Москвы и Токио.

Кроме того, политик считает, что визит председателя палаты советников Японии Тюити Датэ придаст новый «мощный» импульс развитию не только российско-японских отношений, но и межпарламентскому взаимодействию обеих стран.

Матвиенко также напомнила, что в мае этого года в Россию приезжал премьер-министр Японии Синдзо Абэ, который участвовал в Петербургском международном экономическом форуме. Спикер Совфеда подчеркнула, что идет интенсивное взаимодействие между внешнеполитическими ведомствами Японии и РФ.