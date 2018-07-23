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Жителя Италии лишили водительских прав за езду пьяным на коне
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    Жителя Италии лишили водительских прав за езду пьяным на коне

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    Жителя Италии лишили водительских прав за езду пьяным на коне

    Рим, 23 июля. Полицейские в городе Ивреа на севере Италии задержали местного жителя, который разъезжал пьяным по автомобильной дороге на коне.

    В полицию на нарушителя заявили водители, которые увидели пьяного наездника. Он передвигался по проезжей части зигзагом. Когда мужчина увидел приближающихся стражей порядка, то попытался сбежать от полицейских, однако упал на землю.

    Выяснилось, что мужчина неправильно закрепил седло, а также запутался в поводьях.

    «Конь, оставшись без седока, не сбежал, а остался возле своего хозяина. Он покорно стоял с поводьями, упавшими на землю», — сообщает газета Sentinella del Canavese.

    Отметим, что стражи порядка оштрафовали мужчина за вождение в пьяном виде, а также лишили его водительских прав.

     

    Автор: Денис Коробейников
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