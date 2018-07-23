Главные новости 23 июля

Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий понедельника, 23 июля.

Токио выразил России протест в связи с конфискацией спутниковых телефонов у представителей правительства Японии во время посещения ими южных Курильских островов. Об этом заявил генеральный секретарь Кабинета министров страны Ёсихидэ Суга. Подбрасывают дрова в топку: в Совфеде раскритиковали нежелание японцев следовать законам РФ на Курилах.

Вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко заявил, что выступление боксера Александра Усика в Москве рушит веру в «российскую агрессию». Украинцы заступились за него, выразив мнение, что он сделал для страны больше, чем кабмин. «В агрессию России давно никто не верит»: украинцы заступились за победившего в Москве Усика.

Группа кораблей НАТО прибыла в порт Одессы для проведения совместных учений с ВМС Украины в Черном море. ВМС Украины объяснили, зачем корабли НАТО прибыли в Одессу.

Киев планирует ввести санкции в отношении портов РФ в ответ на задержание украинских судов в Азовском море, таким образом перехватывая российские корабли. С таким заявлением выступил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян. Это уже выходит за пределы допустимого: в Совфеде отреагировали на планы Украины перехватывать российские корабли.

Авиационные силы Сирии и Российской Федерации возобновили бомбардировки по позициям террористов группировки «Исламское государство»1 (запрещена в России). Об этом передает информационное агентство Reuters со ссылкой на свои источники. СМИ сообщили о возобновлении ударов ВКС РФ по позициям ИГ1 в Сирии.

Армии правительства Сирии удалось установить контроль над последним оплотом боевиков в провинции Даръа. Сирия: САА установила контроль над последним оплотом боевиков в Даръа.

Эксперты автомобильной отрасли назвали примерную стоимость Hyundai Solaris 2018 года в России. Стала известна примерная стоимость Hyundai Solaris 2018 года в России.

1 Организация запрещена на территории РФ.