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Сирия: САА нанесла ракетный удар по террористам ИГ в провинции Даръа
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    Сирия: САА нанесла ракетный удар по террористам ИГ в провинции Даръа

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    Сирия: САА нанесла ракетный удар по террористам ИГ в провинции Даръа

    Дамаск, 23 июля. Сирийская арабская армия (САА) начала масштабную наступательную операцию на позиции боевиков террористической группировки «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в РФ) на западе провинции Даръа. Об этом сообщает информационное агентство Al-Masdar News со ссылкой на военный источник.

    Перед началом операции подразделения САА нанесли артиллерийские и ракетные удары по позициям террористов ИГ на вершине холма Таль аль-Джума в районе городов Адван и Тасил, которые контролируются боевиками.

    Холм Таль аль-Джума имеет стратегическое значение для сирийской армии, так как вершина холма позволяет контролировать несколько крупных городов и дорог в этом районе.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Артем Никулин
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