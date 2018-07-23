Сирия: САА нанесла ракетный удар по террористам ИГ в провинции Даръа

Дамаск, 23 июля. Сирийская арабская армия (САА) начала масштабную наступательную операцию на позиции боевиков террористической группировки «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в РФ) на западе провинции Даръа. Об этом сообщает информационное агентство Al-Masdar News со ссылкой на военный источник.

Перед началом операции подразделения САА нанесли артиллерийские и ракетные удары по позициям террористов ИГ на вершине холма Таль аль-Джума в районе городов Адван и Тасил, которые контролируются боевиками.

Холм Таль аль-Джума имеет стратегическое значение для сирийской армии, так как вершина холма позволяет контролировать несколько крупных городов и дорог в этом районе.

1 Организация запрещена на территории РФ.