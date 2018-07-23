«Крым — исторически российский регион»: глава МВД Италии осадил американского журналиста



Рим, 23 июля. Новый глава МВД Италии Маттео Сальвини заявил, что Крым является «исторически российским регионом» и поставил на место журналиста Washington Post, назвавшего «фальшивкой» референдум на полуострове.

В интервью американской газете он подчеркнул, что Крым «на законных основаниях принадлежат России». Напомнил Сальвани и о том, что решение выйти из состава Украины поддержало абсолютное большинство крымчан в ходе референдума в марте 2014 года.

Когда журналист назвал референдум «фальшивкой», министр предложил сравнить эту ситуацию «с фальшивой революцией на Украине — псевдо-революцией». По его мнению, она похожа на «арабскую весну» и спонсировалась зарубежными странами.