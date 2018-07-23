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«Крым — исторически российский регион»: глава МВД Италии осадил американского журналиста
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    «Крым — исторически российский регион»: глава МВД Италии осадил американского журналиста

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    «Крым — исторически российский регион»: глава МВД Италии осадил американского журналиста
    Рим, 23 июля. Новый глава МВД Италии Маттео Сальвини заявил, что Крым является «исторически российским регионом» и поставил на место журналиста Washington Post, назвавшего «фальшивкой» референдум на полуострове.

    В интервью американской газете он подчеркнул, что Крым «на законных основаниях принадлежат России». Напомнил Сальвани и о том, что решение выйти из состава Украины поддержало абсолютное большинство крымчан в ходе референдума в марте 2014 года.

    Когда журналист назвал референдум «фальшивкой», министр предложил сравнить эту ситуацию «с фальшивой революцией на Украине — псевдо-революцией». По его мнению, она похожа на «арабскую весну» и спонсировалась зарубежными странами.

    «Есть исторически российские регионы с русской культурой и традициями, на законных основаниях принадлежащие Российской Федерации», — заключил он.

    Автор: Ярослава Замысловатова
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