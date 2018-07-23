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В ДНР рассказали о готовящемся бунте в ВСУ
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    В ДНР рассказали о готовящемся бунте в ВСУ

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    В ДНР рассказали о готовящемся бунте в ВСУ

    Киев, 23 июля. Украинская армия в ближайшее время может столкнуться с массовым увольнением, забастовками и неповиновением приказам из-за задержки денежного довольствия. Об этом в понедельник заявил начальник пресс-службы ВС ДНР Даниил Безсонов.

    По его словам, из-за тяжелого социально-экономического положения на Украине зарплату силовикам задержат как минимум на два месяца.

    «Командование, опасаясь акций протеста, отдало распоряжение военным комендантам о выделении дополнительных патрулей военной службы правопорядка, а также проведении в бригадах разъяснительные работы среди личного состава», — отметил Безсонов.

    При этом он подчеркнул, что военная прокуратура Украины уже фиксирует рост правонарушений среди военнослужащих. Так, например, бойцы 24-й отдельной механизированной бригаде ВСУ уже заявили, что не будут выполнять приказ, пока с ними не рассчитаются.

    Автор: Антон Соколов
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