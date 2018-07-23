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Джаз, экскурсии, велопрогулки: фестиваль «Месяц открытых крыш» вышел на финишную прямую в Москве
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    Джаз, экскурсии, велопрогулки: фестиваль «Месяц открытых крыш» вышел на финишную прямую в Москве

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    Джаз, экскурсии, велопрогулки: фестиваль «Месяц открытых крыш» вышел на финишную прямую в Москве

    Москва, 23 июля. Один из самых летних и романтичных фестивалей «Месяц открытых крыш» подходит к концу. Жители и гости Москвы еще могут успеть принять участие в июльских увлекательных экскурсиях, лекциях и захватывающих прогулках по самым недоступным местам столицы.

    «Месяц открытых крыш» позволил москвичам и гостям столицы не только увидеть город с высоты птичьего полета, но и принять участие в самых удивительных встречах. Вместе они болели за национальную сборную во время трансляции ЧМ-2018, попробовали себя в цигуне и йоге, наслаждались живой музыкой и отрывались на танцах.

    Джаз, экскурсии, велопрогулки: фестиваль «Месяц открытых крыш» вышел на финишную прямую в Москве

    Всего прошло около 19 встреч. На прошлой неделе участники посетили самую высокую крышу Европы: в башне «Око» бизнес-центра «Москва-сити» им провели обзорную экскурсию, а также устроили мастер-класс по рисованию акрилом.

    А вот любители кино и спорта оставили самые теплые отзывы о вылазке на крышу на Самокатной улице. 20 июля они посмотрели шесть фильмов в рамках встречи «Ночь регби».

    Фанаты мистики присоединились к экскурсии «Легенды сталинских высоток», которая сопровождала посещение смотровой площадки гостиницы «Украина».

    Как отмечают организаторы, на десерт они оставили немало «вкусных» мероприятий. Проводить июль они предлагают не только красиво, но и познавательно. В ближайшую неделю они подготовили шесть новых встреч:

    26 июля —  экскурсия и посещение ресторана «Летняя веранда ЦМТ»;

    27 июля - экскурсия «Пешая прогулка по Большой Никитской. С XV века до наших дней» или  лекция «Криптография и безопасность в интернете» с посещением ресторана «Летняя веранда ЦМТ»;

    28 июля - джазовый вечер на Большая Новодмиртровская улице;

    29 июля - велоэкскурсия;

    30 июля - экскурсия по площади Тверской заставы и Белорусскому вокзалу.

    Кроме того, организаторы подготовили сюрприз — еще 20 мероприятий в августе. Узнать о них можно в группах https://vk.com/party_moskva и https://vk.com/msk_ekskursia.

    Джаз, экскурсии, велопрогулки: фестиваль «Месяц открытых крыш» вышел на финишную прямую в Москве

    Автор: Катерина Иванова
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