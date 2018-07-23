Адвокат Винника обвинил США и Францию в нарушении принципов подсудности

Афины, 23 июля. Адвокат россиянина Александра Винника, находящегося в салоникской тюрьме по обвинениям в киберпреступлениях, Тимофей Мусатов заявил, что Франция и США нарушили принципы подсудности и подследственности, направив запросы на выдачу подзащитного.

По его словам, если преступление совершено с территории России, то и его расследование должно вестись властями РФ. При этом Франция и США присвоили себе право проводить расследования по уголовным преступлениям, совершенным, по их мнению, Винником на российской территории.

Адвокат указал на то, что исключительное право осуществлять юрисдикцию над своими гражданами, находящимися в любой точке мира, является одним из основных принципов существования государства. К этому относится и право проводить расследование преступлений на своей территории. В данном случае Франция и США изъяли исключительное право государства осуществлять уголовное преследование за деяние, угрожающее его интересам.

Мусатов также обратил внимание на то, что тот, кто совершает киберпреступление, делает это в реальном мире, а не в виртуальности, и находится перед компьютером в конкретной стране. Таким образом место входа в сеть Интернет и является местом совершения преступления, пояснил адвокат, передает ТАСС.

Винник был арестован в Греции в 2017 году по запросу Вашингтона. В США россиянина обвиняют в отмывании от 4 до 9 миллиардов долларов через биржу криптовалют.