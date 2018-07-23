Владимир Путин пригласил президента Белоруссии посетить РФ | 23 июля | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

Мощный взрыв прогремел в Анкаре Один человек погиб в результате мощного взрыва в Анкаре. Как отмечают очевидцы, взрыв раздался на одном из заводов города. В больницу также были госпитализированы шестеро пострадавших, состояние троих человек оценивается как тяжелое. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия, а также причины взрыва.

ВСУ выпустили за неделю свыше 800 боеприпасов по территории ДНР Вооруженные силы Украины за минувшую неделю 48 раз нарушали режим прекращения огня в Донбассе. Также они выпустили более 800 боеприпасов по территории республики. В результате этих действий повреждено 16 строений, ранен один мирный житель. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики, в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня.

Колонна из двадцати автобусов с беженцами из Идлиба прибыла в Алеппо Колонна, состоящая из двадцати автобусов, дошла до Центра временного пребывания сирийских беженцев из Идлиба в провинцию Алеппо. Таким образом, из городов Аль-Фуа и Кефрайи были полностью эвакуированы мирные жители. Они находились в осаде террористов более трех лет. До апреля прошлого года в окружении было около 18 тысяч человек. По прибытии в Алеппо часть беженцев была направлена в местную больницу. Ранее между сирийским правительством и боевиками было достигнуто соглашение, согласно которому мирные жители Аль-Фуа и Кефрайи должны быть эвакуированы на территорию, находящуюся под контролем правительственной армии.