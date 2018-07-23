Сирия новости 23 июля 19.30: при взрыве в Алеппо погибло восемь человек, САА взяла под контроль еще одно поселение Эль-Кунейтры

Сирия, 23 июля. При взрыве в Алеппо погибло восемь человек, САА взяла под контроль еще одно поселение Эль-Кунейтры, ВКС РФ и ВВС Сирии продолжают бить по позициям ИГ1 в Даръа. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: наносят удары по позициям ИГ в Даръа.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: при поддержке ВКС РФ атакуют ИГ в Даръа, вошли в поселение Эль-Кунейтры.

«Исламское государство»1: заявляет об уничтожении двух танков САА в Даръа.

Курды: захватили нефтяное месторождение в Дейр-эз-Зоре.

Провинция Алеппо

В населенном пункте Баб Ляймун на северо-востоке провинции Алеппо взорвался заминированный автомобиль, передает местный источник в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@jisrtv). Twitter-канал (@putintintin1) пишет, что в результате инцидента погибло два мирных жителя поселения, еще семь человек получили ранения. Однако, по сведениям другого источника в Twitter (@jisrtv), жертвами разрыва мины стали восемь гражданских.

Ранее сообщалось о взрыве в деревне Ахтарин, в результате которого погиб один человек, пострадало еще 30 мирных жителей поселения.

Провинция Дейр-эз-Зор

Местный источник передает на своей странице в социальной сети Twitter (@DeirEzzor24), что под контроль Демократических сил Сирии (SDF) перешло нефтяное месторождение Сиджан, расположенное недалеко от Хаджина. Сообщений об интенсивных столкновениях между «Исламским государством» и курдами в этом районе не поступало.

Напомним, местные источники неоднократно заявляли о возможности существования тайных договоренностей между курдскими военизированными отрядами и радикалами ИГ о распределении контроля над территориями Дейр-эз-Зора.

Провинция Даръа

ВКС РФ и ВВС Сирии наносят массированные удары по позициям террористов подконтрольной «Исламскому государству» группировки «Джейш Халид Ибн аль-Валид» на западе провинции Даръа. О боевых вылетах союзной авиации пишет военный источник в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@QalaatAlMudiq). Ранее сообщалось, что российские летчики уничтожили несколько объектов ИГИЛ1 в районе бассейна реки Ярмук.

Одновременно с этим информационное агентство ИГ «Аль-Амак» передает, что радикальные исламисты вывели из строя два танка Сирийской арабской армии (САА) недалеко от поселения Джиллин. Правительственные источники данную информацию не подтверждают.

Провинция Эль-Кунейтра

Местный источник в провинции Эль-Кунейтра пишет на своей странице в социальной сети Facebook (@ALQuneitraToday), что правительственные войска САР вошли в поселение Гадир Аль-Бустан. Военный Twitter-канал (@ СирияWar2) передает также, что под контроль Сирийской арабской армии (САА) перешел ряд населенных пунктов региона.

Ранее сообщалось, что сирийское правительство и представители незаконных вооруженных формирований заключили соглашение, в соответствии с которым САА получают контроль над всей территорией провинции. Боевики, не согласившиеся вернуться к мирной жизни, были депортированы в Идлиб.

Ирак

Отряды народного ополчения «Хашд аш-Шааби» продолжают операцию против «спящих ячеек» «Исламского государства» на территории провинции Анбар. Информационное агентство Iraqi News пишет, что ополченцы обнаружили кустарную лабораторию по производству взрывчатки на западе региона.

Iraqi News сообщает, что суд Ирака приговорил террориста ИГИЛ, виновного в убийстве 34 мирных жителей страны, к смертной казни.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)