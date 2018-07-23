«Путин вел себя более уверенно, чем Трамп»: в Киеве испугались договоренностей РФ и США по Донбассу

Киев, 23 июля. Встреча российского и американского лидеров в Хельсинки до сих пор широко обсуждается в экспертном кругу. Политическое сообщество Украины встревожено новостью о возможном проведении референдума в Донбассе. Информация об этом появилась в одном из западных СМИ сразу после беседы президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

По мнению политолога Дмитрия Разумкова, проведение подобного голосования теоретически невозможно из-за военных действий на территориях ДНР и ЛНР. Однако игнорировать их не стоит.

«Несмотря на явно фарсовый характер подобных заявлений, такие беседы, безусловно, пугают. Пугают, потому что выступление Трампа не говорит о том, что подобного разговора не было, — а значит, подтверждает, что это было», — говорит эксперт.

Он добавляет, что подобное мероприятие наступает на суверенные интересы Украины и несет за собой дальнейшие потери территорий.

«Этот референдум нужен, чтобы заложить стоп-краны на евроинтеграцию Украины. Возможно, если он состоится, на нем будут обсуждаться вопросы финансовые, а также вопрос об оккупированных территориях», — сообщает Разумков.

Политический эксперт Кирилл Молчанов рассматривает вопрос о референдуме как технологический ход со стороны США. Он убежден, информация о нем создана для запугивания президента Украины Петра Порошенко и побуждения его к выполнению минских соглашений.

«Специально запущена эта идея с референдумом. Это сигнал Порошенко — давайте уже, готовьтесь к выборам, принимайте законы, собирайте ЦИК. Но вообще, думаю, для Трампа вопрос Украины как минимум вторичен», — утверждает Молчанов.

С мнением коллеги согласен и политолог Валентин Гайдай. Он уверен, новость о референдуме — типичная утка. Как и Молчанов, Гайдай полагает, что утка приплыла из Штатов.