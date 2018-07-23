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«Путин вел себя более уверенно, чем Трамп»: в Киеве испугались договоренностей РФ и США по Донбассу
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    «Путин вел себя более уверенно, чем Трамп»: в Киеве испугались договоренностей РФ и США по Донбассу

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    «Путин вел себя более уверенно, чем Трамп»: в Киеве испугались договоренностей РФ и США по Донбассу

    Киев, 23 июля. Встреча российского и американского лидеров в Хельсинки до сих пор широко обсуждается в экспертном кругу. Политическое сообщество Украины встревожено новостью о возможном проведении референдума в Донбассе. Информация об этом появилась в одном из западных СМИ сразу после беседы президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.  

    По мнению политолога Дмитрия Разумкова, проведение подобного голосования теоретически невозможно из-за военных действий на территориях ДНР и ЛНР. Однако игнорировать их не стоит.  

    «Несмотря на явно фарсовый характер подобных заявлений, такие беседы, безусловно, пугают.  Пугают, потому что выступление Трампа не говорит о том, что подобного разговора не было, — а значит, подтверждает, что это было», — говорит эксперт.

    Он добавляет, что подобное мероприятие наступает на суверенные интересы Украины и несет за собой дальнейшие потери территорий.  

    «Этот референдум нужен, чтобы заложить стоп-краны на евроинтеграцию Украины. Возможно, если он состоится, на нем будут обсуждаться вопросы финансовые, а также вопрос об оккупированных территориях», — сообщает Разумков. 

    Политический эксперт Кирилл Молчанов рассматривает вопрос о референдуме как технологический ход со стороны США. Он убежден, информация о нем создана для запугивания президента Украины Петра Порошенко и побуждения его к выполнению минских соглашений.  

    «Специально запущена эта идея с референдумом. Это сигнал Порошенко — давайте уже, готовьтесь к выборам, принимайте законы, собирайте ЦИК. Но вообще, думаю, для Трампа вопрос Украины как минимум вторичен», — утверждает Молчанов.  

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    С мнением коллеги согласен и политолог Валентин Гайдай. Он уверен, новость о референдуме — типичная утка. Как и Молчанов, Гайдай полагает, что утка приплыла из Штатов. 

    «Наши украинские коллеги после встречи Трампа и Путина увидели столько деталей, сделали столько прогнозов — не думаю, что все они верные. Вот это пристальное внимание к деталям: Путин держится за стул левой рукой — значит волнуется, и так далее. Это странно.

    Да, Трамп на встрече с Путиным вел себя сдержанно — а что, он должен был накинуться на Путина? Взять мяч и бросить Путину в лоб? Бесспорно, российский лидер вел себя более уверенно, чем Трамп, но это не значит, что между ними прошли какие-то договоренности и тем более согласие по референдуму в Донбассе», — заключил эксперт.

    Автор: Николай Разуваев специально для ФАН из Киева
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