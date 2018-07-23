Москвичи ценят в Египте древнюю культуру и качественный отдых. ФАН-ТВ

23 июля — День независимости Египта. Именно в этот день, в 1952 году, в африканской стране была устранена монархия и провозглашена республика.

Для современных москвичей Египет — это, в первую очередь, качественный отдых и чистое красивое море. Этим они поделились с группой ФАН-ТВ на улицах столицы. Но вспомнить какие-то исторические события, связанные с Африкой, жителям, к сожалению, не удалось.

«Про египетскую цивилизацию? Я думаю, стоит посетить пирамиды египетские, хотя бы раз в жизни. Это и привлекает, наверное. Самая длинная река — Нил. Связанные с ней легенды интересны всем неравнодушным к истории людям», — считает Дарья Дюдикова, абитуриентка.

«Очень хорошая страна с хорошей культурой. Особенно в Каире, то, что там можно посмотреть, я имею в виду пирамиды», — ответил Павел, который занимается консалтингом в сфере информационных технологий.

Те, кто никогда не бывал в африканской стране, сказали, что хотели бы туда попасть из-за наследия, оставленного современным египтянам древними цивилизациями.

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