«Все играют по нашим правилам»: в Кыштовке посмеялись над фейком о захвате Сибири китайцами

Несмотря на популярные украинские фейки и страхи российского обывателя, китайцы вовсе не стремятся срубить весь сибирский лес на корню. Скажем, достигнутые два года назад договоренности с Китаем о заготовке в Новосибирской области 550 тысяч кубометров леса в год и строительстве для их переработки лесопромышленного комплекса (ЛПК) не реализованы до сих пор. Причина — нежелание китайского инвестора.

Федеральное агентство новостей разобралось в истории, наглядно демонстрирующей всю вздорность темы «Китайцы захватывают Сибирь».

Береза как особая удача

В мае 2016 года ООО «Сибирский ЛПК», на 100% принадлежащее гражданину Китая Пэн Гоцину, предложило правительству Новосибирской области вложить 8,5 млрд рублей в лесозаготовку и деревообработку. Еще через два месяца о подписании инвестиционного соглашения торжественно объявил начальник департамента лесного хозяйства Новосибирской области Сергей Швец. В обмен на вложения инвестор из Китая должен был получить участки для вырубки леса в аренду на 49 лет.

«Будет пополнение бюджета районов и области, организация до четырех тысяч новых рабочих мест», — заявил тогда чиновник.

По словам генерального директора ООО «Сибирский ЛПК» Бориса Казначеева, речь шла о заготовке почти 1,4 млн кубометров леса и строительстве лесопромышленного комплекса для переработки их в 510 тысяч кубометров досок.

Особой удачей Сергей Швец тогда называл то, что рубить и перерабатывать китайцы собирались березу — быстрорастущее, но и быстро умирающее дерево. Через 50–60 лет жизни береза погибает, превращаясь в легкогорючий лесостой, потерянный для хозяйственного использования.

Чиновник оценивал ресурс березы в регионе в 4,8 млн кубометров ежегодно, притом что освоить получается меньше трети. Оставшиеся две трети берез в Новосибирской области, получается, растут и сгнивают совершенно напрасно.

С мнением чиновника согласны ученые.

«Есть леса малонарушенные, которые хозяйственному воздействию не подвергались. Любое вмешательство туда человека, рубка, приводит к ухудшению пожарной ситуации. Другое дело — это леса «нарушенные», где человек уже присутствует. Там уже надо вести рациональное природопользование, хозяйственную деятельность и рубку», — рассказывает ФАН директор лесной программы Всемирного фонда дикой природы (WWF) Николай Шматков.

«Мы очень хотели, чтобы китайцы зашли»

Однако, как выяснил ФАН, план удалось реализовать лишь наполовину. Китайский инвестор развивает лесосеку и лесопереработку только в Северном районе Новосибирской области, тогда как аналогичные проекты в Кыштовском районе полностью остановлены, а сами китайцы отсутствуют.

«Китайцев ни одного нет в нашем районе. Вообще никаких иностранных инвесторов нет, — заявил ФАН первый заместитель главы Кыштовского района Новосибирской области Виктор Кузьмин. — К нашим соседям, в Северный район Новосибирской области, китайцы зашли. Там они валят лес, построили ЛПК и перерабатывают его на древесно-стружечные плиты, которые затем экспортируют».

Отсутствие инвестиций чиновник считает провалом в работе, но надеется, что ситуацию еще можно исправить.

«Мы очень хотели, чтобы китайцы зашли. Надо, чтобы рабочие места появились. Они даже деревеньку хотели для своих рабочих построить. Мы ждем их инвестиции, иначе зачем было огород городить. Родину они не захватят», — говорит Виктор Кузьмин.

Согласно первоначальным планам сибиряков, на Кыштовский район должно было прийтись 3,7 млрд рублей инвестиций. Из них 1,1 млрд рублей планировалось направить в лесозаготовку, а 2,6 млрд рублей — в инфраструктуру и строительство ЛПК.

Причиной провала с привлечением инвестиций, по словам заместителя главы администрации Кыштовского района, стала слишком долгая бюрократическая процедура оформления лесосеки в аренду.

«Были сложности. Оказалось, это была земля лесного фонда, полгода назад закончили все оформление. Сейчас мы со своей стороны все процедуры выполнили. Но инвестор пока не забирает участки в аренду, не подписывает соглашение. Я так понимаю, у них есть какие-то трудности», — говорит Виктор Кузьмин.

Все играют по нашим правилам

Китай — это действительно огромный рынок, сейчас на него приходится пятая часть всего российского лесного экспорта. При этом не имеет значения, кто именно ведет заготовку: русские, китайцы или финны, отмечает Николай Шматков.

«Все они в России играют по нашим правилам, которые у нас достаточно жесткие, но иногда страдает контроль. Одна из проблем — недостаточный контроль над приживаемостью посадок нового леса», — говорит Николай Шматков.

Например, приходит лесной инспектор, смотрит — вся вырубка замещена саженцами ели, объясняет собеседник ФАН. В документах этот лес теперь отмечен как еловый, то есть очень ценный. И так на бумаге он и растет, и учитывается как еловый. Хотя на практике эти саженцы могут погибнуть через несколько лет и зарасти березой.

В Архангельской области лесопромышленники, из-за недостатка качественного леса, уже начинают вкладываться в нормальное лесовосстановление. В Сибири, к сожалению, еще не так, резюмирует Николай Шматков.