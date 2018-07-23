«В этой войне компромиссов не будет»: экс-депутат Рады рассказал о новой попытке Порошенко расколоть Украину

Намерение украинского президента Петра Порошенко создать автокефальную церковь приведет к религиозной войне внутри страны. Такое мнение высказал глава Донецкой народной республики (ДНР) Александр Захарченко.

«Сейчас киевская власть пытается создать новую поместную церковь и для этого просит разрешение Вселенского патриарха. Я крайне против этой ситуации, ведь создание новой поместной православной церкви приведет к разжиганию религиозной войны, — приводит его слова Донецкое агентство новостей.

Я хочу попросить Константинопольского патриарха Варфоломея не допустить кровопролития и разжигания религиозных войн, не разрешать Украине и американским дипломатам вмешиваться в религиозные дела».

Бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник назвал инициативу Порошенко попыткой разжигания вражды на почве культуры и языка. Экс-парламентарий также подчеркнул в интервью Федеральному агентству новостей: вмешиваясь в дела церкви, украинский президент нарушает Конституцию.

«Я как этнический украинец против такого решения, — говорит Владимир Олейник. — Такими решениями Порошенко ведет государство к разрушению. Это не что иное, как разжигание вражды на почве культуры и языка. Порошенко решил выдвинуть такую концепцию, что, мол, один он может защитить Украину, и он может создать «нужную» церковь. Автокефалию. Поехал в Константинополь, отвез туда десять миллионов — повел себя как истинный коррупционер, чтобы решение приняли в его пользу.

А ведь в этой войне компромиссов не будет. В гражданской — еще да, можно договориться. А религиозная приведет к расколу. Непременно. А это Порошенко как раз и выгодно, чтобы можно было опираться на ту часть населения, которая это все поддержит. Но не стоит забывать, что своими действиями Порошенко нарушает Конституцию: 35-я статья гласит, что государство не имеет права вмешиваться в религиозные вопросы. Но для Порошенко это неважно. Цель одна — удержаться у власти».

О том, что создание Петром Порошенко автокефальной церкви направлено на усугубление ситуации внутри страны, говорит и председатель Народного совета ДНР Денис Пушилин. Он также подчеркнул, что все это приведет в том числе к еще большему разрыву с Россией.

«Порошенко, обещая гражданам так называемую единую поместную православную церковь Украины, ратуя за отделение от Московского патриархата, тем самым потакая украинскому национализму, осознанно и настойчиво ведет к разжиганию в стране розни на религиозной почве.

Особенно цинично раскольнические действия украинских властей смотрятся в канун 1030-летия Крещения Руси. Вместо духовного единства славян Киев демонстрирует усиление политики распада страны», — приводит слова Пушилина ТАСС.

Напомним, идею создания автокефальной церкви в конце апреля поддержали депутаты Верховной рады. В настоящее время на территории Украины продолжает действовать и единственная каноническая церковь — Украинская православная церковь Московского патриархата.