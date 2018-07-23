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Более 60 человек погибли в Японии из-за рекордной жары
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    Более 60 человек погибли в Японии из-за рекордной жары

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    Более 60 человек погибли в Японии из-за рекордной жары

    Токио, 23 июля. В городе Кумагая в соседней с Токио префектуре Сайтама температура поднялась до 41,1 градусов. Это стало абсолютным температурным рекордом.

    Японские СМИ сообщили, что температура воздуха в Японии этим летом бьет рекорды за всю историю наблюдений. Рекордные показатели были зафиксированы в Оме, где столбик термометра показал 40,8 градуса. В соседнем с Токио Кумагая и вовсе воздух прогрелся до рекордных 41,1 градуса.

    Из-за аномальной жары в стране произошли трагедии: погибли более 60 человек. Как пишет агентство Kyodo, число жертв достигает 65. Кроме того, более 20 тысяч были госпитализированы, передает «Комсомольская правда».

    Более 60 человек погибли в Японии из-за рекордной жары

    Автор: Катерина Иванова
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