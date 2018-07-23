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Общество
«Издеваются и убивают»: Кадыров призвал принять меры против живодеров
Общество
«Издеваются и убивают»: Кадыров призвал принять меры против живодеров
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    «Издеваются и убивают»: Кадыров призвал принять меры против живодеров

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    «Издеваются и убивают»: Кадыров призвал принять меры против живодеров

    Москва, 23 июля. В России в скором времени может появиться система профилактики насилия над животными. С такой инициативой в понедельник выступил глава Чечни Рамзан Кадыров, комментируя видео жестокой расправы над котенком, которое вызвало широкий резонанс в обществе.

    Политик также выразил недоумение в связи с тем, что живодерами все чаще оказываются девушки, которые демонстрируют полное отсутствие у них материнского инстинкта.

    «Те, кто должен давать защиту маленьким и беспомощным, издеваются и убивают. Но я думаю, что нужна по всей стране программа, которая бы работала на профилактику. Чтобы мы не допускали подобных зверств», — пишет Кадыров в Telegram.

    Глава Чечни обратил внимание на то, что в России много некоммерческих организаций, которые занимаются защитой животных, однако их усилий не всегда оказывается достаточно.

    Ранее сообщалось, что в Сети появился ролик, в котором девушка жестоко убивает котенка. Алтайские полицейские уже начали проверку по данному факту.

    Автор: Антон Соколов
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