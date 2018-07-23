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Тунис, закрыв границу с Ливией, ставит под угрозу своих граждан — эксперт
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    Тунис, закрыв границу с Ливией, ставит под угрозу своих граждан — эксперт

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    Тунис, закрыв границу с Ливией, ставит под угрозу своих граждан — эксперт

    Тунис, 23 июля. Руководство Туниса решило закрыть границу с Ливией из-за торговых споров. Заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрей Кошкин прокомментировал решение тунисского правительства.

    Местные СМИ сообщили, что на тунисско-ливийской границе образовалась многокилометровая пробка из автомобилей из-за решения Туниса закрыть границу. Подобное решение ставит под удар тунисцев, которые находятся в Ливии и теперь не могут вернуться домой.

    Кошкин отметил, что власти Туниса могли усилить контроль на пограничных территориях страны.

    «Тунис фокусирует на себе внимание, и, скорее всего, это связано с определенной степенью некомпетентности руководства, и, как следствие, идут торговые войны, наблюдается снижение экономического потенциала страны, сложности в социальной сфере», — цитирует «ПолитРоссия» Кошкина.

    Кроме того, эксперт добавил, что подобные решения тунисского правительства оказывают серьезное влияние на туристическую сферу страны. По его словам, такие решения говорят о серьезном снижении «коэффициента успеха в руководстве страны». И подобные торговые войны ставят под удар тунисцев, который сейчас находятся в других странах.

    Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что из-за экономической и политической нестабильности в Тунисе страна стала самым востребованным убежищем для бежавших из Ливии и Сирии террористов.

    Автор: Дарья Смолина
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