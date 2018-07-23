Эксперт высмеял Собчак за рекламу «водородной» воды

Санкт-Петербург, 23 июля. Телеведущая и блогер Ксения Собчак посоветовала своим подписчикам в социальной сети Instagram особую «водородную» воду. Эксперт усомнился в познаниях телеведущей по этому вопросу.

На своей странице Ксения Собчак сообщила, что поддерживает хорошее самочувствие «водородной водой», которую обогатили по особой технологии.

«Такую воду дополнительно обогатили молекулами водорода, также как «минеральная вода» дополнительно обогащена минералами», — написала телеведущая.

С телеведущей не согласился директор главного контрольно-испытательного центра питьевой воды, кандидат технических наук Юрий Гончар. Он отметил, что нельзя добавить в воду водород, поскольку она и так состоит из водорода.

«Водород есть везде. 95% молекул космоса — это водород. Поэтому его не может не хватать, быть переизбыток какой-то, и самое главное, он не усваивается никак, только в составе молекул воды или в составе других веществ», — заявил эксперт «Пятому каналу».

По его мнению, «водородная вода» такой же обман, как и «кислородная» вода.

Пользователи в социальной сети Instagram поддержали мужчину и посоветовали телеведущей вспомнить школьную программу по химии.